Giornata mondiale dei poveri: testimonianze dirette di chi ha toccato con mano debolezze e sofferenze

Un incontro sul tema della povertà con le testimonianze dei volontari impegnati nelle missioni estere. L’appuntamento, ‘ll signore mi dette dei fratelli’, si terrà domani, alle 17.30, alla chiesa dei Frati cappuccini di Civitanova alta, in occasione della Giornata mondiale dei poveri. L’iniziativa è promossa dalla Caritas diocesana di Fermo, in collaborazione con il Segretariato delle Missioni estere dei Cappuccini delle Marche, l’Ordine Francescano Secolare e l’associazione Cvm (Comunità volontari nel mondo), impegnata in progetti di cooperazione internazionale. Oltre al Segretariato delle Missioni estere, a parlare sarà lo stesso coordinatore di Cvm, Attilio Ascani, e l’obiettivo dell’incontro è "affrontare il tema della povertà con sguardo ampio, a partire da esperienze concrete, per raccontare le fatiche e le difficoltà, ma anche la bellezza della missione". Il seminario si svolgerà proprio in occasione delle manifestazioni annuali dedicati alla figura di Santa Elisabetta di Ungheria, mentre la frase che ne dà il titolo è di san Francesco. In conclusione, la messa e una degustazione di prodotti etnici dei luoghi delle missioni dei Cappuccini delle Marche. "Si tratta – concludono gli organizzatori - di un seminario che permette di affrontare il tema della collaborazione fraterna e dell’importanza di investire per superare le situazioni di povertà e di vulnerabilità".

f. r.