Giornata mondiale del diabete, controlli gratuiti con la Croce Rossa

Un convegno e poi dei controlli gratuiti sulla glicemia per la "Giornata mondiale del diabete", che è andata in scena domenica, a Porto Potenza, sul sagrato della chiesa Corpus Christi. Proprio là il Comitato locale della Croce Rossa ha allestito uno spazio, dove sono state fatte (gratuitamente) le misurazioni della glicemia con il supporto dei medici Marino De Rosa e Vincenzo Firetto. L’iniziativa ha fatto seguito al convegno su "Alimentazione e Diabete", nell’oratorio Don Bosco, con la dottoressa Rosalba Franco. Il tutto è stato organizzato con la partecipazione di Lions Club Riviera del Conero, parrocchia Sant’Anna, Centro Studi Portopotentino e Centro Ricreativo Culturale, con il patrocinio del Comune. "Patologia in crescita spesso sottovalutata – ha detto il sindaco Noemi Tartabini –. Ben vengano queste iniziative".