Giornata mondiale della disabilità: eventi di sensibilizzazione a Civitanova

In occasione della giornata mondiale della persona con disabilità, l’amministrazione organizza due giornate di sensibilizzazione, anche nell’ambito del programma su autismo e inclusione che sta conducendo in collaborazione con Omphalos Odv, all’interno della progettualità trasversale "Civitanova Città con l’Infanzia".

Stasera alle 21, nella sala consiliare, si svolgerà la presentazione del volume "L’elefantino Rosa" alla presenza dell’autore Salvatore Coppola e della moglie Lorena Rosini, a cui nel 2023 è stato conferito il titolo di montegranarese dell’anno "per la sua voglia di vita, di amore e di famiglia".

La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore Barbara Capponi. Interverranno lo scrittore Michele Cesari, moderatore dell’incontro, don Leandro Nataloni, parroco di Falerone, Antonella Tarantino, presidente associazione Disabilmente mamme e Endrio Ubaldi, sindaco di Montegranaro.

Mercoledì alle 18 secondo appuntamento in programma con 'All Together', pomeriggio inclusivo all’Anffas, in via Trilussa dove saranno organizzate attività e laboratori per bambini aperti a tutti, con la collaborazione di asp Paolo Ricci, Lega filo d’oro, Le imperfette, Centro per la famiglia, coop. Il camaleonte, ArTime. Alle 18,30 spettacolo Mr. Dudi lo Stramagante.