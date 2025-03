Giornata mondiale dell’acqua. Mostra nell’atrio del Comune

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, sabato alle 10 nell’Atrio Comunale di Recanati sarà inaugurata la mostra intitolata "La Memoria dell’Acqua", organizzata dal gruppo Aido Recanati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Nicola Badaloni per documentare il progetto iniziato nel 2021 con il restauro della fontanella situata nel Vicolo Belvedere. Il progetto è continuato nel 2023 nel Rione Castelnuovo con il restauro di 5 fontanelle, compresa quella di Beato Placido, e tutte sono abbellite con interventi artistici e targhe commemorative.

La mostra, patrocinata dal Comune, presenta la documentazione fotografica di Paolo Farina e Antonello Loreto, la mappatura realizzata dagli alunni della Badaloni e l’installazione di arte contemporanea "H2O" dell’artista Attinia. Nei prossimi mesi sarà anche pubblicato un libro dalla casa editrice Giaconi basato sulla ricerca d’archivio e storica della docente Antonella Maggini. La mostra rimarrà aperta fino al 25 marzo con il seguente orario 10-12, 17-20.