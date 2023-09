Giornata Nazionale del Sì. Gazebo dell’Aido per sensibilizzare alle donazioni Sabato l'Aido organizza la Giornata Nazionale del Sì per sensibilizzare la comunità sulla donazione di organi, tessuti e cellule. Un gazebo sarà allestito a Macerata per informare soprattutto i giovani. #donazione #organi #Aido #Macerata