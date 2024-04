Giornata nazionale. Donazione di organi: crescono i trapianti e calano le opposizioni

Oggi è la giornata nazionale della donazione e trapianto di organi e tessuti. Nelle Marche i dati dei primi mesi di quest’anno, elaborati dal Centro regionale diretto da Benedetto Marini, sono positivi: cresce il numero dei trapianti e cala quello delle opposizioni. Dal 1° gennaio al 7 aprile sono stati eseguiti 28 trapianti, 5 in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Le opposizioni si sono ridotte dal 43,3% al 17,6%, mentre aumenta da 12 a 13 il numero di donatori utilizzati. Alla data del 7 aprile sono stati eseguiti 14 trapianti di rene e 14 di fegato (10 di rene e 13 di fegato nel 2023). Dal 30 maggio 2005 nelle Marche sono stati eseguiti 1.483 trapianti: 724 di rene, 731 di fegato, 11 combinati fegato-rene, 10 trapianti di rene da vivente, 5 combinati pancreas-rene e 2 di pancreas.

In questo scenario promettente, tuttavia, nella nostra provincia, al momento c’è stato un solo espianto multiorgano a Macerata, nessuno a Camerino e Civitanova, mentre sono sempre buoni i dati sulla donazione delle cornee. Ma il 2023 ha visto le opposizioni in forte crescita. "L’anno scorso abbiamo avuto sei casi in cui avremmo potuto procedere all’espianto di organi. Ma, o per espressa volontà lasciata dal deceduto, o per l’opposizione dei familiari, non abbiamo potuto farlo. Una tendenza che ci preoccupa - afferma la dottoressa Valeria Zompanti, coordinatrice locale donazione organi di Macerata -. Intendiamoci, sono scelte comprensibili, dovute alla libera decisione della persona o dei familiari che non sempre, in certi momenti drammatici, sono nella serenità di autorizzare la donazione degli organi del loro congiunto".

Certo è che la situazione è molto diversa rispetto al 2022, quando a Macerata ci furono quattro donazioni multiorgano, che resero disponibili 8 reni e 4 fegati, destinati a 12 persone. "La scelta di donare oppure no al momento in cui viene rilasciata o rinnovata la carta d’identità è molto utile – prosegue la Zompanti – ma ancora non ha dato i frutti sperati. Voglio ricordare che la donazione vale una vita. Grazie al trapianto, ad esempio, l’esistenza di una persona dializzata cambia radicalmente, mentre un persona colpita da epatite fulminante può evitare la morte. Bisogna diffondere l’idea del dono lavorando su informazione e formazione".

"Quest’anno, per ora, non abbiamo avuto nessuna donazione di organi, mentre nel 2023 c’è stato un espianto multiorgano e sono state donate 20 cornee", afferma la dottoressa Anna Monaco, coordinatrice locale donazione organi di Civitanova. "La criticità è proprio quella della scelta, che sarebbe bene fare per tempo: i familiari, infatti, spesso non se la sentono di decidere al posto del loro congiunto". Secondo la quinta edizione dell’indice del dono, il rapporto del Centro nazionale trapianti che analizza le dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2023 al rinnovo delle carte d’identità nelle anagrafi dei Comuni italiani, le Marche si collocano al 12° posto. La percentuale di consensi alla donazione è passata dal 68,4% del 2022 al 69,8% del 2023, valore superiore alla media nazionale (68,5%), mentre le astensioni sono il 45,2%, contro una media nazionale del 41,8%.

Ieri, intanto, all’Abbadia di Fiastra, l’Aido ha tenuto la sua assemblea nel corso della quale è stato fatto il punto sulla attività dell’associazione che ha provveduto ad installare in quaranta Comuni una panchina con su scritto "Io dono, non so a chi, ma so perché". In programma c’era anche il rinnovo dei vertici ed è stato eletto il nuovo direttivo, che il 24 aprile assegnerà le cariche. Per la presidenza provinciale, al posto dell’uscente Elio Giacomelli, in pole position Loredana Piermattei, pediatra di Tolentino.