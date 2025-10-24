Giornata nella natura con raccolta del miele, degustazioni e leggende

Prosegue la terza edizione di "Territori forti e fluidi". Domani a Castelsantangelo sul Nera "Armonie d’autunno", il Sentiero Natura tra colori e musica con il ritrovo previsto alle 9.30 alle "Sorgenti dell’acqua della salute" per un momento di accoglienza tra leggenda e musica. A seguire: spostamento in auto per il "Sentiero Natura N11" in località Nocelleto. L’escursione sarà guidata da Ruben Marucci mentre i "Paesaggi musicali", gli interventi artistici durante il percorso, sono a cura delle flautiste dell’istituto musicale Vaccaj di Tolentino. Gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione al numero 328-5423567.

Domenica la terza tappa sarà a Fiordimonte, Comune di Valfornace, con le "Esperienze di benessere. Dal miele alla lavanda". Alle 9.30 il ritrovo sarà nella frazione Vico di Sotto, nella sede del laboratorio consortile del Consorzio Apistico provinciale di Macerata, in cui si assisterà a una dimostrazione e un racconto che spazierà dalla raccolta del miele fino al confezionamento. Il tutto si concluderà con una degustazione guidata del miele marchigiano. Di seguito spostamento in auto all’azienda agricola La Melanda a Taro di Fiordimonte per un’esperienza sensoriale al lavandeto, e passeggiata botanica con Cristian Sacchetti, guida ambientale escursionistica. Anche in questo caso gli eventi son gratuiti ma su prenotazione al numero 351-3091370.