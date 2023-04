Giornata sull’autismo a Montefano "Viaggio con la musica nel cuore"

"E’ sempre bellissimo vedere i bambini e i ragazzi sul palco di questo piccolo gioiello impegnati in un evento a favore degli altri, ponendo un punto di attenzione su questa disabilità purtroppo di grande attualità". Ringrazia così il sindaco Angela Barbieri chi si è impegnato in questi giorni, in stretta collaborazione fra i Comuni di Appignano e Montefano, nella campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. Eventi clou sono stati i due concerti di beneficenza dal titolo "Viaggio con la musica nel cuore" a favore dell’associazione Omphalos, organizzazione di volontariato che dal 2008 si pone come punto di riferimento per le famiglie toccate da questa disabilità e l’incontro con lo scrittore Massimo Pedersoli, autore del libro "Quelle improvvise connessioni blu". "Abbiamo trascorso un bel pomeriggio di musica insieme – commenta Silvia Illuminati, presidente dell’associazione Montefano In Canto – per ricordare a tutti che la diversità non è mai qualcosa di cui avere paura anzi, molto spesso, rappresenta una preziosa fonte di arricchimento per tutti. I piccoli artisti sono stati bravissimi e hanno deliziato il pubblico presente in sala che ha risposto con grande partecipazione e affetto".