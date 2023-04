"Giornata sull’autismo spenta, qua niente illuminato di blu"

Civitanova a luci spente nella Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Non è la prima volta. In passato palazzo Sforza il 2 aprile si era illuminato di blu, ma da qualche anno questo non succede. Una scelta che consente a Giulio Silenzi (Pd) di porre ancora una volta l’accento sul Centro per l’autismo "di cui nessuno parla più – sottolinea – e nella celebrazione mondiale della Giornata sull’autismo vengono illuminati di blu edifici istituzionali anche in tutti i Comuni più importanti ma a Civitanova no, con l’assessore Barbara Capponi che snobba l’iniziativa delle Nazioni Unite". Sotto accusa "la propaganda della Capponi che nei suoi post falsamente parla di impegno quotidiano. Ma quale impegno se del Centro autistico tanto sbandierato per anni nelle campagne elettorali e in tante conferenze stampa non se ne sa più nulla? Dopo aver scoperto le menzogne e i raggiri portati avanti, ora non se ne parla più, nessuno sa che fine ha fatto la pratica. L’assessore parla di futuri convegni ma non dice una parola sul centro annunciato da lei stessa e dal sindaco Ciarapica come cosa quasi fatta. Invece, da tempo, tutto tace". La Capponi sul suo profilo Facebook ha parlato di "luci spente, servizi accesi".