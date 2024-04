Giornata tra musica e musei

Domani Monte San Martino sarà protagonista dell’ultima tappa della rassegna “Riverberi” di Risorgimarche che prevede un’intera giornata da trascorrere tra musica e musei.

Alle 11.30 la chiesa Madonna delle Grazie ospiterà il concerto “La musica diSturba” (tutto esaurito) della polistrumentista, cantante e compositrice Valeria Sturba. Diplomata in violino, suona theremin, tastiere, synth, effetti elettronici, looper e giocattoli sonori. Nel suo set onirico e colorato, la polistrumentista pizzica corde, spinge pulsanti e gira manopole. Con la sua scatolina blu aggiunge e moltiplica suoni, e si creano dei piccoli mondi paralleli, in cui voci soavi si confondono con il theremin, maiali gialli diventano cantanti e canzoni dolci e malinconiche sprofondano in abissi di noise.

Alle 18 il teatro comunale ospiterà il concerto del grande jazzista Antonello Salis che con il progetto “SalisSolo” alternerà pianoforte e fisarmonica per uno show esaltante e travolgente: composizioni originali, dal jazz al rock all’avanguardia, dai Beatles alla canzone e tanto altro. Biglietti disponibili su Ciaotickets.

In occasione dei due eventi, che celebrano l’International Jazz Day, sarà possibile visitare la pinacoteca civica “Don Armindo Ricci” e la chiesa di San Martino Vescovo. Nel palazzo settecentesco della Pinacoteca Civica è custodita una collezione di quarantasei tra dipinti e bassorilievi, opere di pregio tra cui spicca la Crocifissione attribuita al pittore Guido Reni. Nella chiesa di San Martino Vescovo sono custoditi i tesori artistici del 1400 che fanno di questo luogo uno scrigno di meravigliose opere da scoprire. Qui si possono visitare i famosi polittici di Carlo e Vittore Crivelli, opere rinascimentali di elevata raffinatezza.