Giornate Bigiarettiane, un successo. Consegnati 150 libri agli studenti

Una terza edizione molto ricca delle Giornate Bigiarettiane, pensate e realizzate dall’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini e da alcuni fondamentali collaboratori, definiti da lui stesso "i volontari della cultura". L’iniziativa delle Giornate Bigiarettiane è cresciuta di anno in anno riscontrando sempre maggiore interesse, soprattutto all’interno del mondo scolastico. Per questa edizione sono state consegnate agli alunni dell’Istituto Tecnico Antinori di Camerino/Matelica, dell’Ipsia Pocognoni, dei Licei di Camerino e del Liceo Classico Stelluti di Fabriano, oltre 150 copie della riedizione, curata dalla professoressa Carla Carotenuto, del libro ‘I figli’ di Libero Bigiaretti. Dopo le iniziative propedeutiche inserite nel progetto ’Nutrire il Talento’, che ha visto la partecipazione del pianista-biologo Toso, del filosofo Galimberti, della psicologa Cesaroni e del professore-scrittore Galiano, si andrà a chiudere il progetto di questa edizione con l’incontro del 2 febbraio, alle 9,30, al teatro Piermarini.

L’incontro è rivolto agli alunni delle scuole sopra indicate e a tutte le persone che si sentono vicine, o vogliono conoscere meglio, la figura del poeta e scrittore matelicese Libero Bigiaretti. In questa occasione la professoressa Carla Carotenuto e il professor Alfredo Luzi, entreranno in modo più puntuale e dettagliato nell’analisi del libro, illustrando la famiglia e il rapporto tra padri e figli, mondo descritto dal Bigiaretti. Nel corso dell’incontro alcuni alunni leggeranno diversi passi del libro ‘I figli’. Chiuderà la mattinata la professoressa Paola Nicolini, dell’Università di Macerata, trattando il tema dell’essere padre e avere un padre nel ciclo della vita. Anche in questo caso l’ingresso è libero.