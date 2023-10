Giornate d’autunno Fai. Occhi catturati dai dipinti

Palazzo Cortesi apre le porte al pubblico, ieri ed oggi, in occasione delle giornate Fai d’autunno. Ultimati i lavori di ristrutturazione, necessari a seguito del terremoto del 2016, lo storico edificio accoglie gli interessati nella visione guidata delle sue stanze. "La mostra permette di immergersi nella storia del luogo attraverso affreschi e stampe, rinvenuti dopo una lunga opera di restauro nelle stanze della Banca Generale Privata e le altre del palazzo – spiega Cinzia Picciola, docente dell’Ite Gentili e volontaria Fai –. Tra i dipinti, tutti ad opera di un pittore a noi ignoto, è possibile osservare volte come quella di Apollo risalente alla fine del Settecento, ben visibile anche dalla piazza sottostante attraverso la finestra della sala. Tutto è stato riportato alla vita meravigliosamente, conservandone le pennellate e rispettando l’originario soffitto ligneo". Continua poi, introducendo le stampe esposte: "Si tratta di manifesti risorgimentali dei moti rivoluzionari risalenti al periodo del Governo provvisorio, da febbraio a marzo 1831. Stampati dall’antica tipografia Mancini-Cortesi, in un locale ancora non identificato in piazza Mazzini, sono ora parte integrante della mostra e spiegati dai ragazzi volontari. Si leggono informazioni sulla guardia nazionale del tempo o l’abolizione della tassa sul macinato". Protagonisti delle giornate, accanto all’arte e le sue meraviglie, sono proprio i ragazzi dell’Ite Gentili, apprendisti ciceroni volenterosi e appassionati, capaci di guidare i curiosi alla scoperta delle meraviglie cittadine. Ed è la stessa città a mostrarsi da subito interessata, riempiendo l’ingresso in piazza Cesare Battisti in attesa del proprio turno. "L’affluenza è molto buona – concorda Picciola – solo nella prima ora d’apertura abbiamo raggiunto un numero di circa sessanta persone". A poche centinaia di metri di distanza, è inoltre possibile visitare il palazzo del Mutilato in piazza Oberdan. Le visite gratuite proseguono oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Martina Di Marco