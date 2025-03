Giornate del Fai, un successo. Mille visitatori nel fine settimana

Grande successo per le Giornate Fai di Primavera a Recanati, che hanno visto un’affluenza straordinaria a Palazzo Venieri, con oltre mille visitatori nel fine settimana. L’evento, curato dal Gruppo Fai di Recanati, composto da Claudia Sediari, Eugenia Sertori, Federica Montesi, Ilaria Minestroni, Ilenia Montironi e Virginia Taddei, è stato accolto con entusiasmo da cittadini e turisti, confermando l’importanza della valorizzazione del patrimonio storico locale. Un contributo fondamentale è arrivato dagli studenti del liceo classico Giacomo Leopardi, che, sotto la guida esperta della prof Lucia Cingolani, hanno accompagnato i visitatori come Ciceroni, offrendo anche una visita in inglese per turisti americani. Momenti musicali, curati dalla Civica Scuola di Musica Beniamino Gigli, hanno ulteriormente arricchito l’esperienza con i suoi studenti Marco Poletti, Francesco Filippucci, Elisabetta Grandi e la Maestra Caterina Perna. Virginia Taddei, capogruppo Fai di Recanati, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando il forte legame affettivo della comunità con Palazzo Venieri e l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella riscoperta del patrimonio culturale.