Giornate Fai d'Autunno a Montefano: scopri teatro, palazzi e tradizioni

Oggi (dalle 15.30 alle 18.30) e domani (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30) Montefano si prepara ad accogliere per la prima volta le Giornate Fai d’Autunno, l’evento promosso dal Fai lungo le vie e i vicoli del centro cittadino con punto di partenza davanti alla Pro Loco in piazza Bracaccini. Saranno aperte le porte del teatro comunale "La Rondinella", della Collegiata di San Donato, la suggestiva Barricaia dei Conti Degli Azzoni, il Torrione, palazzo Carradori Olivi (sede del Comune) e piazza Papa Marcello II. I visitatori saranno accompagnati dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria che illustreranno le bellezze cittadine raccontando storie e tradizioni del paese. "Siamo lieti che il Fai abbia incluso Montefano nei percorsi delle Giornate d’Autunno – commenta il sindaco Angela Barbieri – e ringrazio la delegazione Fai di Macerata e il professor Rivetti. È un grande onore avere l’opportunità di mostrare ai visitatori il nostro patrimonio storico, artistico e museale e per questo invito tutti a partecipare, è un’occasione piacevole e importante per conoscere e apprezzare la ricchezza artistica e culturale di Montefano".