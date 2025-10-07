Giornate Fai d’Autunno. Dal Buonaccorsi al Colle, un weekend tra i tesori

Palazzo Buonaccorsi a Macerata, l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati, il borgo di San Ginesio, i monasteri di clausura di San Severino (dopo il ripristino post-sisma) e i tesori di Matelica, ovvero Palazzo Ottoni, la chiesa di San Giovanni decollato e l’ex ospedale di San Sollecito (sede universitaria Unicam), questo fine settimana spalancano le porte per le Giornate Fai d’Autunno. Sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.45 (ultimo tour), Palazzo Buonaccorsi offrirà un percorso unico e inedito, una narrazione immersiva: "La famiglia e il palazzo: gli affreschi ritrovati e un racconto svelato", coinvolgendo gli studenti dell’istituto Bramante-Pannaggi, formati come ciceroni. I ragazzi guideranno i visitatori tra le sale, affiancati da compagni in abiti d’epoca che impersoneranno i membri della famiglia Buonaccorsi, restituendo voce e presenza a chi abitò il palazzo. La visita si arricchirà di racconti legati alla vita quotidiana e alla cucina del Settecento, con aneddoti curiosi e rimandi a Simone Buonaccorsi, il "papa mancato" che volle la costruzione della dimora. Il percorso porterà all’attenzione anche gli affreschi riemersi grazie ai restauri. "Palazzo Buonaccorsi in queste giornate si trasformerà in un palcoscenico vivo", annuncia l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta. Visita a due antiche strutture ospedaliere a servizio della comunità, a Matelica; a Palazzo Ottoni saranno messi in evidenza dettagli di architettura e decorazioni, che passano normalmente inosservati all’occhio del visitatore: cortile, loggia, lapidi e stemmi. Si prosegue verso la chiesa di San Giovanni decollato, interessante per lo stile barocchetto, e all’ex ospedale di San Sollecito. A San Ginesio passeggiata urbana di circa 2,5 km per approfondire la storia della città e ammirare i principali luoghi di interesse storico-artistico, partendo da Porta Picena. Gli apprendisti ciceroni racconteranno i passaggi salienti della storia del borgo. A Recanati sabato e domenica alle 15 speciale visita "Il restauro, la natura e la storia dell’Orto sul Colle dell’Infinito", per raccontare il prima e il dopo degli interventi di valorizzazione del Centro nazionale di Studi Leopardiani e dell’orto dell’antico convento di S. Stefano. Alle 16 visita guidata "Alla scoperta della storia, dell’arte e della poesia di Recanati", riservata agli iscritti del Fai. In entrambe le giornate sarà possibile degustare prodotti tipici. A San Severino l’appuntamento è per sabato dalle 15.30 alle 17.30; il percorso inizierà da Castello al Monte alla chiesa di Santa Caterina, idem domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Sabato alle 18 alla Sala Italia, in piazza del Popolo, sarà possibile partecipare alla conferenza del giornalista Edoardo Lucarelli. Domenica dalle 18 sarà possibile visitare la chiesa di San Giuseppe. "Splendide aperture, un racconto corale e identitario dei beni paesaggistici e culturali della provincia di Macerata", dice il presidente del Fai Marche Giuseppe Rivetti. Le visite sono a contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività della Fondazione.