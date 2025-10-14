Giornate Fai d’autunno, quasi tremila presenze a Palazzo Buonaccorsi

Le giornate d’autunno del Fai hanno portato a Palazzo Buonaccorsi quasi tremila visitatori che, sabato e domenica, sono stati guidati dai giovani ciceroni dell’istituto Garibaldi-Bramante-Pannaggi di Macerata. L’iniziativa, promossa dalla delegazione Fai in collaborazione con il Comune, ha proposto un’esperienza di visita teatralizzata che ha saputo intrecciare la narrazione delle vicende della famiglia Buonaccorsi con la complessa storia architettonica e artistica del palazzo. "È stato un fine settimana straordinario per la città – ha commentato l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta –, Palazzo Buonaccorsi ha rivelato ancora una volta tutta la sua potenza evocativa. La risposta del pubblico è il segno di un desiderio vivo di riscoperta e partecipazione. Un particolare ringraziamento alla professoressa Natalia Biangini e a tutti i ciceroni per l’impegno, la preparazione e la passione con cui hanno contribuito a rendere questo evento un autentico momento di condivisione culturale". Il progetto ha visto una stretta collaborazione tra enti e istituzioni locali, valorizzando il ruolo del Fai come promotore di cultura attiva e condivisa. "Queste giornate – ha aggiunto il presidente Fai Marche Giuseppe Rivetti – sono il frutto di una sinergia virtuosa tra scuola, istituzioni e volontariato. Siamo felici di vedere tanti giovani coinvolti con passione e consapevolezza".