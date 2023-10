Giornate Fai d’autunno. Visite ai tesori nascosti

Alla scoperta dei tesori della provincia con le Giornate Fai d’autunno, che tornano sabato e domenica. Grazie ai volontari della rete territoriale provinciale, sei luoghi straordinari potranno essere visitati e ammirati. A Macerata, sarà aperto palazzo Cortesi in piazza Battisti. I nuovi proprietari hanno ultimato i lavori e portato alla luce numerosi affreschi. In un locale chiuso sono stati ritrovati i manifesti risorgimentali del Governo provvisorio dei moti rivoluzionari del 1831: saranno esposti durante la visita. Poi si potrà visitare il palazzo del Mutilato in piazza Oberdan. Le visite inizieranno sabato dalle 15.30, fino alle 18.30 e proseguiranno domenica dalle 10.30 alle 12.30 e il dalle 15.30 alle 18.30. A San Severino si potrà vedere il monastero di Santa Caterina con la visita di alcuni spazi mai aperti al pubblico. La visita proseguirà al monastero di Santa Chiara. Ritrovo al Castello al Monte. È prevista una visita unica sabato alle 16; e poi domenica alle 10, alle 16 e alle 17.30. A Montefano sarà aperto il teatro "La Rondinella". La giornata proseguirà all’interno del borgo con la visita al Museo della fotografia Ghergo, al palazzo comunale e alle antiche cantine Conti degli Azzoni. Le visite inizieranno sabato alle 15.30 fino alle 18.30 e proseguiranno domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. A Civitanova si potrà scoprire casa Ciarrocchi, in contrada Foce Asola presso Navitas Coliving. All’interno una mostra di opere che il maestro Arnoldo Ciarrocchi realizzò in questa casa. Le visite inizieranno sabato, dalle 16 alle 18.30; domenica dalle 11.00 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. Infine non può mancare l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati. Sabato e domenica, si scopriranno aneddoti storici e curiosità botaniche. Alle 15 sabato e domenica il percorso e la visita guidata saranno accessibili anche alle persone non udenti.