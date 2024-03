Giornate Fai di Primavera. Dagli itinerari su Lotto al Palazzo della Filarmonica. Weekend tra i nostri tesori

Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo le Giornate Fai di Primavera, dedicate alle storie inedite e inaspettate custodite dal patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Simbolo della cura e della valorizzazione del territorio che animano l’Italia, le Giornate Fai sono organizzate grazie alle proposte dei volontari della Fondazione e vedranno protagonisti luoghi storici, archeologici, mistici e cittadini da scoprire e condividere. Nelle Marche, 31 saranno le località interessate, con 60 siti aperti. Tra questi, in provincia di Macerata: "Lorenzo Lotto. Balcone delle Marche" a Cingoli, in un itinerario tra Palazzo comunale, Auditorium di Santo Spirito, chiesa di San Girolamo, santuario e monastero di Santa Sperandia (sabato ore 15-18, domenica ore 10-13 e 15-18); il Palazzo della Filarmonica a Macerata (sabato 15-18, domenica 10-13/15-18); "Città di Enrico Mattei. Storia e cultura" a Matelica, in un itinerario tra Cattedrale, Biblioteca comunale, Teatro comunale Piermarini e Monastero della Beata Mattia (sabato 15-18, domenica 10-13/15-18); "Lorenzo Lotto, arte e territorio" a Mogliano tra Auditorium San Nicolò, Teatro Apollo e Museo arte sacra (sabato 15-18, domenica 10-13/15-18); Orto sul colle dell’infinito a Recanati (sabato 10-18, domenica 10-18). "Il 23 e 24 marzo rivestono un’importanza significativa – dichiara Chiara Biondi, assessore alla Cultura Regione Marche (nella foto) – per l’opportunità di presentare luoghi che altrimenti resterebbero inaccessibili o dimenticati. Tesori preziosi che grazie all’instancabile impegno dei volontari Fai diventano punto di attrazione anche oltre i confini regionali". La parola ad Alessandra Stipa, presidentessa Fai Marche: "“Partecipazione“ e “passione“ muovono queste giornate – afferma –. Si tratta di mesi di lavoro insieme ai partner come Croce Rossa e Protezione Civile e in collaborazione con sindaci e amministrazioni. È un segnale importantissimo in questi tempi oscuri di conflitti e toni laceranti e divisivi".