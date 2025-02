Giorno del Ricordo, domani mattina la cerimonia alle Vergini

"Conservare e rinnovare la memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale", questo l’obiettivo del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, celebrato anche quest’anno dal Comune di Macerata in collaborazione con l’Unione degli Istriani. Domani alle 11.30, ai giardini Geppino Micheletti del quartiere Vergini, si svolgerà la cerimonia istituzionale di deposizione della corona d’alloro al monumento dedicato alle vittime delle foibe - disegnato da Marco Maria Contardi e dipinto da Marco Facciolli, inaugurato lo scorso anno. Sarà nuovamente promosso anche il bando di concorso "Il Giorno del Ricordo: in memoria dei martiri delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati" destinato agli studenti dell’ultimo anno degli istituti scolastici superiori.

Gli studenti realizzeranno un elaborato scritto o multimediale dopo aver preso parte a un incontro di approfondimento storico con l’Unione degli Istriani; i lavori saranno valutati da un’apposita commissione che selezionerà gli studenti più meritevoli, i quali prenderanno parte al "Viaggio del Ricordo" accompagnati da guide selezionate e alla scoperta dei luoghi più significativi di questa tragedia. "In occasione del Giorno del Ricordo riviviamo una pagina atroce della nostra storia che, per un lungo periodo, è stata negata e ignorata – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. Dovere delle istituzioni è affrontare con la comunità e in particolare con i giovani quelle tragedie che condanniamo fermamente. Nel Giorno del Ricordo, il pensiero va al dolore del popolo giuliano, istriano e dalmata affinché tali sofferenze possano portare a commemorare i valori della vita e del rispetto tra le persone".

Martina Di Marco