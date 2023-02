Giorno del Ricordo per non dimenticare la tragedia delle Foibe: il consiglio comunale di Civitanova si riunisce in seduta aperta venerdì, giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia, l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara e l’intera provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, territori che in precedenza appartenevano all’Italia. La seduta inizierà alle 9.30 alll’Auditorium dei Licei Leonardo Da Vinci, con interventi istituzionali e la testimonianza del dottor Lucio Sotte, cittadino civitanovese e figlio di esuli istriani. All’iniziativa prenderanno inoltre parte, esponendo i propri approfondimenti con letture e filmati, gli studenti degli istituti secondari cittadini di I e II livello. Il manifesto del ’Giorno del Ricordo’ è stato realizzato, anche in questa occasione come per la Giornata della Memoria, dai ragazzi dell’istituto Bonifazi, sezione grafica e comunicazione.

Prima del consiglio comunale, alle 8.30, una delegazione del Comune, accompagnata dalle autorità civili e militari, deporrà due corone d’alloro: la prima presso i giardini dedicati a Norma Cossetto sul lungomare sud, una delle vittime più conosciute di questa tragedia, la seconda presso il monumento dedicato alla memoria dei Martiri delle Foibe, in piazza Abba.