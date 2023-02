Domani alle 10.30 il Comune celebra il Giorno del ricordo dedicato ai martiri delle Foibe, con la deposizione di una corona di alloro in via Vittime delle Foibe. "Ricostruire la verità della nostra storia recente che, per troppo tempo, è stata ignorata e negata – dichiara il sindaco Sandro Parcaroli –, è fondamentale". Sabato, alle 11, in collaborazione con l’Istituto storico di Macerata, si svolgerà in diretta live, sul canale Youtube dell’istituto, il racconto de "Il rogo nel porto" di Boris Pahor, con la voce narrante di Simone Maretti. L’evento online, sarà presentato dal docente universitario Edoardo Bressan ed è rivolto agli insegnanti, studenti e cittadinanza. Sempre sabato, alle 18,

si svolgerà alla Bottega del libro la presentazione del volume "Terra irredenta, terra incognita. L’ora delle armi al confine orientale dell’Italia 1914 – 1918" con l’autore Fabio Todero. Il testo racchiude memorie, articoli di giornale e pagine di diario, canti e testi di riflessione politica, importanti per raccontare un momento chiave della storia del Venezia Giulia e delle vicende belliche che l’hanno attraversata.