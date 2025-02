Giorno del Ricordo per le vittime di Tito

Ieri alle 13.30, una folla silenziosa si è radunata in via Martiri delle Foibe a Recanati, per commemorare gli italiani cacciati dalle loro terre e molti infoibati dai partigiani di Tito. Tra i presenti Bruno Frenquelli, ex consigliere comunale del Msi e poi di Alleanza Nazionale, che ha fortemente voluto l’intitolazione della via per non dimenticare questa drammatica vicenda. Alla cerimonia hanno partecipato anche il vice sindaco Roberto Bartomeoli, l’assessore Ettore Pelati, il presidente del consiglio Benito Mariani e molti consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, tra cui l’ex sindaco Antonio Bravi. La cerimonia ha visto la partecipazione dei rappresentanti del gruppo Alpini, dell’Istituto Nastro Azzurro, della protezione civile, dei carabinieri, della municipale e dei carabinieri forestali. Nel pomeriggio, la facciata del palazzo comunale è stata illuminata con il tricolore, un simbolo di rispetto verso le vittime di questa tragica vicenda storica.

Anche l’amministrazione comunale di Montefano ieri mattina ha celebrato il Giorno del Ricordo con gli alunni delle quinte A e B della scuola primaria Olimpia. Alla cerimonia hanno partecipato il vice sindaco Mirco Monina, l’assessore Franca Tronto e i rappresentanti delle forze dell’ordine.