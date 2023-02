Giorno del risparmio, alle 18 si spengono le luci nei palazzi

Il Comune di Recanati anche quest’anno aderisce all’iniziativa della trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar "M’illumino di meno", promossa in occasione della giornata del risparmio energetico. Come negli scorsi anni, domani in piazza Leopardi dalle ore 18 si spegneranno le luci della Torre Civica e quelle della Torre del Passero Solitario che si aggiungeranno a quelle del Palazzo Comunale che già da tempo vengono tenute spente per ridurre la spesa dell’energia elettrica. Alla stessa ora da Piazza Giacomo Leopardi si partirà, accompagnati dall’assessore Mirco Scorcelli e dalla presidente del Consiglio Comunale Tania Paoltroni, con bici muscolari o elettriche, alcune messe a disposizione dalla "Casa Delle Bicicletta Elettrica" (prenotazioni al 3802118720), per fare un giro per le vie e i vicoli del centro storico, fino al parco di Villa Colloredo e ritorno. In alternativa al giro in bici, insieme all’assessore Soccio si potrà fare una visita guidata al lume di torcia del Museo civico di Villa Colloredo Mels per ammirare, in un’atmosfera sicuramente unica e particolare, le opere di Lorenzo Lotto e le altre opere della collezione Leopardiana (prenotazione obbligatoria al numero 071.7570410, gratuito per ragazzi e ragazze fino ao 13 anni, a pagamento per tutti gli altri).