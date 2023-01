Giorno della Befana positivo, per oggi si attende il bis

Meglio in qualche città, un po’ meno in altre. Viene definita "lenta" la partenza dei saldi nelle Marche da parte degli iscritti a Confcommercio. I primi dati raccolti dal centro studi dell’associazione di categoria evidenziano che la prima giornata di giovedì è stata interlocutoria, una sorta di giornata preparatoria all’Epifania dove, anche grazie alle manifestazioni per la Befana organizzata in tutti i più importanti centri della regione, c’è stata una buona affluenza nei negozi di ogni genere commerciale. Per ieri era prevista un’altra giornata di affari relativi, mentre dovrebbe andare meglio oggi, ultimo giorno di vacanza natalizia prima di tornare al ritmo normale giornaliero. Secondo Confcommercio, sei marchigiani su dieci approfitteranno dei saldi invernali per fare acquisti, generando un giro di affari di circa 200 milioni, in crescita del 10 per cento rispetto all’anno precendente. Maglieria, giacche, pantaloni, scarpe e accessori i prodotti più richiesti.