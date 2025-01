Giorno della Memoria, cerimonia al ghetto. Lezione con gli studenti dell’istituto da Vinci

Giorno della Memoria, si apriranno come tradizione all’ex ghetto ebraico di Civitanova Alta le celebrazioni organizzate dal Comune per la ricorrenza che corda l’orrore della Shoah, delle leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Per l’80esimo anniversario dalla liberazione dal campo di sterminio di Auschwitz, lunedì due gli appuntamenti in programma. Le autorità comunali si ritroveranno alle 8.30 nel vicolo della Luna, dove dal 1559 vennero relegati gli ebrei che vivevano in città, e dopo le note del "Silenzio" sarà deposta una corona d’alloro vicino alla targa posta a ricordo dello sterminio del popolo ebraico.

La delegazione comunale raggiungerà poi alle 9.30 l’istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci per un incontro, alla presenza di una rappresentanza degli studenti, a cui interverranno il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi e la professoressa Clara Ferranti, che relazionerà sul tema "Etty Hillesum, il male, la libertà e il nuovo Umanesimo".

Il manifesto del Giorno della Memoria 2025 è stato realizzato da Elena Bessarione, studentessa della 5ª A dell’Istituto Bonifazi – sezione grafica e comunicazione.