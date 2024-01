Giorno della Memoria. Cerimonia con l’Anpi

Appuntamento dopodomani con il Giorno della Memoria che sarà commemorato dall’Anpi sezione "Scipioni e Cutini" per ricordare la famiglia Behar, deportata da Porto Potenza e sterminata da Auschwitz. Per questo, è in programma una doppia rappresentazione teatrale nelle due scuole cittadine. Il via, alle 8.30, con il primo spettacolo all’Istituto comprensivo Leopardi di Potenza Picena. Mentre il secondo è previsto alle 10.30 dentro all’Istituto comprensivo Sanzio di Porto Potenza. Prima ci sarà un’introduzione a cura dell’Anpi locale, poi la drammatizzazione della vicenda storica della famiglia Behar, grazie agli attori del gruppo teatrale Oratorio 3 P "Claudio Giorgetti" con testi redatti, dopo una lunga ricerca, da Roberto Marconi e Cinzia Canale sulla base di documenti originali. Lo stesso si farà anche alle 11.45 in piazza Stazione, e seguirà la deposizione di fiori sulla targa commemorativa.