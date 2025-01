Giorno della memoria. Doppio evento a Potenza Picena

Ci sarà domani un doppio appuntamento per celebrare il giorno della memoria a Potenza Picena, organizzato dall’Anpi sezione "Scipioni e Cutini" con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle scuola cittadine. "Verrà riproposta la storia di "Erna e gli altri - La Shoah a Potenza Picena" nell’80° anniversario della liberazione di Auschwitz nel ricordo delle vittime della Shoah – spiega l’Anpi –. Tra questi c’è la famiglia Behar catturata a Porto Potenza e sterminata ad Auschwitz".

Si inizierà alle 10.30 nell’auditorium della scuola media Leopardi con l’introduzione curata dell’Anpi "Scipioni e Cutini". Poi ci sarà lo spettacolo teatrale della compagnia Ctr Calabresi Tema Riuniti di Macerata, dal titolo "Quando si spegnerà la luce", dedicato a tutte le vittime dei lager e con protagonista l’attrice Lucia Marchesini.

Nel pomeriggio seguirà l’incontro aperto alla cittadinanza alle 16 in piazza Stazione. Verranno proposte delle letture a tema grazie agli studenti dell’istituto comprensivo Sanzio, e si continuerà con la deposizione di fiori sulla targa commemorativa della famiglia Behar. In caso di maltempo, l’incontro di svolgerà al chiuso. Per informazioni 338-3451171.