’Giorno della memoria’ tra ex ghetto ebraico e reduci dei campi

‘Giorno della Memoria’, torna la commemorazione in presenza. Il primo appuntamento della giornata che ricorda le vittime dello sterminio nazista è in città Alta, alle 8.30, in vicolo della Luna. Per l’occasione venerdì saranno presenti il prefetto, Flavio Ferdani, il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, che deporranno una corona di alloro sulla targa dell’ex ghetto ebraico. Poi, alle 9.30, si aprirà la seduta dell’assise, in presenza dopo due anni di stop a causa della pandemia. Il luogo scelto è il cine teatro Rossini: è qui che il Prefetto Ferdani consegnerà le medaglie d’onore ai familiari di due cittadini civitanovesi, Giuseppe Amaolo e Gioacchino Bracalente, insigniti delle medaglie riservate a cittadini italiani, militari e civili che sono stati deportati o internati nei lager nazisti. Prenderà la parola anche Carla Martella, figlia di Mario Martella, onorato del titolo di ‘Giusto fra le Nazioni’. Martella, imprenditore romano scomparso nel 2014, salvò un’intera famiglia ebraica. A lui fu conferita l’onorificenza dal Memoriale ufficiale di Israele, dedicata ai ‘non ebrei’ che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita per salvare la vita anche a un solo ebreo. All’iniziativa parteciperanno gli studenti civitanovesi, con il manifesto della giornata che è stato realizzato dall’Istituto Bonifazi.