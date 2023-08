Giostra della Castella: ci siamo Sfida tra le frazioni per il Palio

Entra nel vivo la 33esima edizione de "La Giostra de le Castella" a Caldarola, tra rievocazione storica, Palio e Taverna de la Luna, promossa dalla Pro loco con il patrocinio del Comune. Oggi, alle 19.30 in piazza Vittorio Emanuele II, apre la Taverna (stesso orario anche domani e domenica); alle 21.30 Palio dei bambini a cura del Nuovo Oratorio Cristo Re. Domani, alle 21.30, musica dal vivo con i Sambene ne "Le vie del folk", a seguire alle 22.30 "The Tempest", spettacolo con trampoli, fuoco, luce pirotecnica e danza acrobatica, targato Compagnia Accademica Creativa di Bastia Umbra, che fa appunto teatro di strada con giochi di fuoco e macchine pirotecniche Domenica pomeriggio, sempre in piazza Vittorio Emanuele II, alle 16 va in scena il corteo storico, con la sfilata in abiti d’epoca. Sarà animato dallo spettacolo dei Tamburini di Caldarola e quelli del Serafino di Sarnano. Alle 17 "Giostra de le Castella" con le sfide tra le frazioni caldarolesi a colpi di Certamen Cursus Cornua Ferentium, tiro alla fune, taglio del tronco e assegnazione del Palio. Alle 19.30 ultimo giorno per la Taverna de la Luna e alle 22 "L’incanto", spettacolo della Compagnia dei folli di Ascoli Piceno. Insomma, un week end nel Medioevo, tra storia, tamburi, buona tavola con prodotti tipici della tradizione, musica e artisti. La festa è iniziata lo scorso fine settimana con Il Piccolo Principe, il giuramento dei priori, al gara di tiro con l’arco e "La via della Sibilla", tra arte, fuoco e leggende del territorio. Info 3715938776, [email protected].