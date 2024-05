Giostra dell’anello di San Ginesio. Sonia Chen realizza il Drappo

È di Sonia Chen, studentessa del liceo artistico Cantalamessa di Macerata, il Drappo per la Giostra dell’anello di San Ginesio 2024 in scena domenica (2 giugno). L’opera, intitolata "La corsa", è stata presentata sabato scorso all’auditorium Sant’Agostino. "Il lavoro, eseguito in collaborazione con Danee Smorlesi, rappresenta in primo piano un cavallo in corsa con vari riferimenti degli edifici storici della città – spiegano i promotori -, nel busto del cavallo è stata riportata una parte della Collegiata di Santa Maria Assunta. Un altro elemento inserito è la bandiera della città, posta sulla groppa; l’ombra del cavallo è stata modificata con la forma del Crocifisso degli Esuli". Prima della presentazione del drappo, è stato effettuato il sorteggio dell’ordine di partenza: Porta Picena avrà l’onore di aprire la gara, seguita da Porta Alvaneto e da Porta Offuna, mentre Porta Ascarana chiuderà la tornata. Il disvelamento del Drappo inoltre è stato l’occasione per presentare Cavalcar giocando la t-shirt ufficiale del Palio 2024, realizzata su bozzetto di Ginevra Compagnoni, anche lei studentessa del Cantalamessa. "L’immagine parte da elementi iconici e concettuali ginesini e li reinterpreta prendendo ispirazione dalle incisioni del Dürer e dallo stile iconografico delle carte tradizionali piacentine", prosegue l’organizzazione. Il prossimo appuntamento è sabato sera, dalle 20, sempre all’auditorium Sant’Agostino, per la Cena del buon auspicio, che sarà allietata dagli spettacoli di Kalù descalso e dei Giullari di spade. Al termine, nel chiostro, spettacolo "Santa Liberata Cabaret. Giostra d’artiste spericolate", organizzato dall’Amat, in collaborazione con Comune e Pro Loco nell’ambito della rassegna Sparse plus festival.

Domenica la festa entra nel vivo con la Giostra dell’anello. Alle 11, al Centro di comunità, messa solenne e benedizione del Drappo; alle 16, in piazza Gentili, corteggio storico della Municipalità e delle quattro porte con figuranti e artisti verso il Campo del Palio, dove alle 17 si disputerà la prima edizione della Giostra (voce narrante Paolo Rocchi). Alle 19 in piazza premiazione della Porta e del Cavaliere vincitore. Infine alle 20.30 cena conviviale al chiostro di Sant’Agostino. Programma completo su www.atsg.it.