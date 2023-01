Giovane aggredisce i carabinieri: arrestato

Sarebbe andato in escandescenze distruggendo l’abitazione dove vive in affitto, e per questo sono stati chiamati i carabinieri. Ma una volta arrivati, avrebbe aggredito i militari a suon di calci e pugni, finché è stato bloccato. A finire in manette un 22enne lauretano, con l’accusa di danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti ieri, a Porto Recanati. Nel primo pomeriggio, il giovane avrebbe cominciato a dare di matto all’interno di un appartamento di via King, spaccando i mobili e tutto ciò che gli si trovava davanti. Dato quel trambusto, sono stati allertati i carabinieri della caserma di Porto Recanati. Ma alla loro vista, il 22enne non si è calmato e anzi si sarebbe avventato contro i militari, colpendoli. A quel punto, i carabinieri sono riusciti immobilizzarlo, per poi portarlo in caserma e dichiarare il giovane in arresto. In via King sono dovuti intervenire pure i vigili del fuoco di Civitanova, che hanno messo in sicurezza l’abitazione, ormai gravemente danneggiata. Ma non sarebbe il primo episodio del genere successo negli ultimi giorni. Anche sabato il 22enne si sarebbe alterato mentre si trovava nel palazzo, tant’è che un’ambulanza del 118 lo aveva portato all’ospedale di Civitanova, per sottoporlo a un Aso (Accertamento sanitario obbligatorio). Invece, a dicembre, era stato denunciato d’ufficio dai carabinieri per lesioni aggravate, in quanto avrebbe aggredito la madre della sua ragazza, fratturandole il naso con una prognosi di 30 giorni, dopo un litigio sempre nel condominio di via King. Mentre a settembre del 2021, era stato arrestato dai carabinieri perché condannato dal tribunale di Ancona per i reati di lesioni personali, minacce, percosse e oltraggio a pubblico ufficiale. E ancora, a ottobre del 2021, aveva evaso i domiciliari a casa del padre, a Porto Recanati, e poi gli avevo messo a soqquadro l’abitazione, malmenandolo per strada con un bastone. Per tale motivo, era finito in manette per maltrattamenti contro familiari, evasione, lesioni e danneggiamento aggravati.