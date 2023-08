Giovane bagnino salva bambina in acqua

di Francesco Rossetti

Bambina rischia di annegare al lungomare nord, il bagnino si accorge e la porta in salvo con il pattino. E’ quanto accaduto intorno alle 17.30 di mercoledì, nel tratto acqueo antistante lo chalet ‘Caribean’, sul lungomare nord. L’assistente bagnanti della ‘539 Rescue’, cooperativa fondata quest’anno da un gruppo di bagnini di salvataggio, operante sul litorale civitanovese e porto potentino, Michele Pieroni (nella foto) ha colto al volo il segnale di un altro giovanissimo che era in acqua e che lo ha allertato del pericolo. Così, il quasi diciottenne di Porto Sant’Elpidio, che nel tempo libero é anche un atleta di Salvamento Fin della squadra ‘Ippocampo’ di Civitanova, é salito a bordo dell’unità di salvataggio e ha tratto in salvo la giovanissima, una turista straniera d’una decina d’anni, che non ha riportato alcuna conseguenza fisica.

La bambina non si era allontanata troppo dalla riva, rimanendo comunque all’interno dell’area delimitata dalla scogliera. Tuttavia é bastato un piccolo avvallamento del fondale per farle perdere l’equilibrio. Sul posto anche dei sanitari, ma non é stato necessario il trasporto in ospedale. "Ero nella mia postazione – racconta Pieroni – quando a un certo punto ho notato un bambino che era in acqua che alzava il braccio e richiamava la mia attenzione. Vicino a lui una bambina iniziava ad annaspare, perché camminando era inciampata in una buca e non riusciva più a toccare. E’ stato un bagnante ad aiutarmi, portandola per un attimo sul materassino. Da lì l’ho issata a bordo del pattino e portata a riva".