Giovane denunciato per evasione

Doveva essere ai domiciliari, ma era assente al momento dei controlli da parte dei carabinieri: denunciato un giovane per evasione. I carabinieri della stazione di Treia hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, per evasione. Il 28enne era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con provvedimento emesso dal tribunale di Ancona. I militari hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’indagato ed hanno accertato che il 28enne non c’era. Sono state avviate ricerche e soltanto dopo alcune ore l’uomo è stato rintracciato mentre rientrava nella sua abitazione. È stato denunciato per evasione.