Giovane esce di casa imbracciando il fucile, assolta la mamma

La figlia aveva imbracciato un fucile e aveva minacciato i clienti di un bar: assolta la madre, una 81enne che si era vista accusare per la detenzione illegale della doppietta. Ieri in tribunale a Macerata il giudice Andrea Belli ha assolto con la formula più ampia, "perché il fatto non sussiste" l’anziana residente a Montecassiano.

L’episodio era avvenuto nel centro storico di Montecassiano il 3 settembre 2021. Quella sera la figlia dell’anziana, dopo essere scesa in strada, impugnando il fucile, aveva minacciato gli avventori e il titolare del bar History Caffè, in via Alighieri. Tutti erano scappati di corsa, temendo il peggio, e poi sul posto erano intervenuti immediatamente i carabinieri. Le pattuglie avevano sentito anche alcuni testimoni per ricostruire quanto avvenuto, la donna – che all’epoca lavorava come maestra – era stata rintracciata e l’arma sequestrata.

La giovane, alla fine, difesa dall’avvocato Sandro Pugliese (nella foto), aveva patteggiato dieci mesi, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’anziana mamma, anche lei assistita dal legale Pugliese, era accusata di detenere illegalmente nella abitazione la doppietta. Ieri mattina, però, è stata assolta.

L’arma, un vecchissimo fucile incapace di nuocere, è stato restituito alla pensionata.

c. m.