Giovane fuori strada lungo la provinciale, non è grave

Un giovane recanatese, classe ’90, è uscito di strada mentre era alla guida della sua Ford Fiesta procurandosi lievi ferite. Il giovane ieri mattina verso le 8 si stava recando a Loreto, percorrendo la provinciale 77, quando poche centinaia di metri dopo lo svincolo della strada dei Pali per Porto Recanati ha perso, per cause non ancora chiarite, il controllo del mezzo finendo fuori strada. Soccorso dai sanitari del 118, viste le sue condizioni non gravi, è stato dapprima portato al vicino punto di primo intervento dell’ospedale di Recanati e poi da lì, per ulteriori accertamenti, all’ospedale di Civitanova. Sul posto per i rilievi di legge e regolare il traffico una pattuglia della polizia municipale di Recanati.