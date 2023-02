Giovane in auto inseguito dai carabinieri va a sbattere: ritirata la patente

Erano circa le 22 di lunedì quando un’Alfa Mito condotta da un 23enne di Recanati ha sfiorato i carabinieri del Radiomobile di Osimo impegnati in un posto di controllo accanto alla basilica della Santa Casa di Loreto. Il giovane si è fermato poco avanti, tenendo il motore acceso. I carabinieri l’hanno avvicinato ma ha ripreso la marcia fino a quando ha iniziato a dare gas da fermo per poi iniziare una folle corsa arrivando a 150 chilometri orari. La pattuglia del Norm si è messa subito al suo inseguimento. Durante la fuga il giovane recanatese è andato anche contromano, rischiando due frontali evitati solo grazie ai lampeggianti e le sirene tenute accese dalla gazzella. I carabinieri hanno provato a fermare l’automobilista e, mettendo in pericolo la propria incolumità, ad assicurarsi che chi si trovava a passare lungo quella stessa via non venisse coinvolto. Alla fine i militari sono riusciti a sbarrare la strada e fermare il giovane. Ce l’hanno fatta in via Impaccio. Il 23enne è finito fuoristrada andando a sbattere contro un muro di contenimento. I militari scesi dall’auto lo hanno subito raggiunto e bloccato mentre sul posto sono stati poi raggiunti dai colleghi. Nell’incidente il giovane ha riportato ferite di lieve entità. E’ risultato noto alle forze dell’ordine dopo il riconoscimento attraverso i documenti che aveva con sé. Per ora è scattato soltanto un provvedimento, il ritiro della patente di guida ma sono in corso ulteriori accertamenti.