Giovane in scooter investito da un cinghiale

Un sabato sera che si è trasformato in un incubo per un giovane di Montefano, protagonista di un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 lungo la provinciale Montefiore. La causa: un cinghiale che ha improvvisamente invaso la strada creando una situazione di pericolo per il giovane, che era alla guida di un ciclomotore. Il ragazzo, un 17enne residente a Montefano, stava percorrendo la strada in direzione Recanati quando, all’improvviso, un cinghiale è sbucato dalla campagna e ha attraversato la carreggiata. Il giovane si è trovato l’animale proprio di fronte non riuscendo così a evitarlo e mentre il ragazzo è caduto rovinosamente a terra, il cinghiale ha proseguito la sua corsa. Nell’impatto il ciclomotore è andato completamente distrutto. Fortunatamente, nonostante la caduta il ragazzo, che indossava il casco, non ha riportato fratture, ma ha una prognosi di diversi giorni per i traumi subiti. Le condizioni meteorologiche hanno contribuito a rendere ancora più critica la situazione: infatti la nebbia e la mancanza di illuminazione in quel tratto di strada, subito dopo il cimitero di Montefiore, hanno reso difficile la visibilità e aumentato il rischio che altri veicoli potessero investire il ragazzo, rimasto a terra in mezzo alla carreggiata. Per fortuna, un altro mezzo passava di lì proprio in quel momento e i due giovani a bordo hanno prestato prontamente soccorso al 17enne, evitando una tragedia ancora peggiore. I due ragazzi hanno notato il giovane a terra, si sono subito fermati e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Recanati, che hanno svolto i dovuti rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’ambulanza del 118 e i sanitari, considerate le condizioni del ragazzo, che è rimasto sempre cosciente, hanno ritenuto opportuno il suo trasporto all’ospedale di Civitanova per accertamenti: in serata, comunque, è stato dimesso.

La famiglia del giovane, visibilmente scossa per l’accaduto, ha annunciato che procederà con una denuncia chiedendo risarcimento per i danni fisici subiti dal ragazzo e per la perdita del ciclomotore, ormai inutilizzabile dopo l’incidente. L’incidente solleva anche alcune riflessioni sulla sicurezza della provinciale Montefiore, un tratto di strada che, in alcune zone, risulta scarsamente illuminato e pericoloso, e solleva il problema, sempre più avvertito, sui rischi legati alla numerosa presenza nel nostro territorio della fauna selvatica.

Antonio Tubaldi