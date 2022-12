Giovane litiga in casa e si allontana, sul posto i carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Tolentino e gli agenti della polizia locale ieri sera, verso l’ora di cena, sono intervenuti nella zona di Palazzo Europa. Un giovane, per cause in corso di accertamento, in una condizione di alterazione psicofisica, avrebbe avuto un litigio a casa e poi si sarebbe allontanato. Per placare la situazione, sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118. Il ragazzo, rientrato, è stato sottoposto ad accertamenti. Non è stata sporta nessuna denuncia. Le forze dell’ordine, nelle prossime ore, cercheranno di ricostruire la dinamica. La presenza delle pattuglie, con i carabinieri, gli agenti e l’ambulanza, hanno destato l’attenzione di passanti e automobilisti, essendo avvenuto l’episodio intorno alle 20, un’ora di punta.