Giovane mamma derubata al parco

Mentre era al parco con il figlioletto, una giovane mamma era stata derubata della borsa. Ma i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile, un 40enne del posto che è stato denunciato per furto. L’episodio è avvenuto il primo novembre a Mogliano. Una giovane donna era andata ai giardini con il figlio, e mentre lui saliva sullo scivolo si è avvicinata per aiutarlo, lasciando la borsa sulla panchina lì vicino al gioco. Quando è tornata a riprenderla, la borsa era sparita, con dentro i documenti e pochi spicci: sebbene la proprietaria fosse a pochi passi di distanza, qualcuno non aveva esitato a mettere in atto il furto. Subito la donna ha denunciato il fatto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. I militari hanno poco dopo recuperato la borsa, purtroppo ormai priva del contenuto, e hanno individuato il responsabile, un pregiudicato della zona. Ora il 40enne è stato denunciato per il furto della borsa.