Giovane minaccia gli agenti con un coltello

Attimi di paura martedì mattina in via Roma, nei pressi di Porta Pesa, dove un giovane recanatese in forte stato di agitazione ha seminato il panico in pieno centro storico brandendo un coltello. L’episodio, avvenuto sotto gli occhi di residenti e passanti, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche se non fosse stato per il provvidenziale intervento di due agenti della polizia locale di Recanati.

Tutto è iniziato quando una donna ha notato il ragazzo riverso a terra e ha dato l’allarme, pensando a un malore o a una crisi epilettica. Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118 insieme con una pattuglia della polizia locale, per regolare il traffico e consentire le operazioni di soccorso. La situazione è, però, precipitata in pochi istanti. Il giovane, anziché lasciarsi assistere, ha reagito con violenza. All’improvviso ha estratto un coltello di medie dimensioni, che aveva nascosto sotto i vestiti, e lo ha rivolto contro gli agenti con tono minaccioso. Non solo: ha tentato anche di colpirli con pugni e calci creando il panico tra i presenti. A quel punto i due agenti hanno dimostrato sangue freddo e coraggio affrontando il giovane, disarmandolo ed evitando così che potesse ferire sé stesso, i soccorritori o i cittadini che si erano avvicinati. Il ragazzo, messo in sicurezza, è stato quindi affidato ai sanitari e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni fisiche non destano particolare preoccupazione, ma resta da chiarire l’origine dello stato di agitazione: sarà compito dei medici e degli inquirenti accertare se si sia trattato di un malore, dell’effetto di sostanze stupefacenti o di altre cause.

Nel corso dell’intervento i due agenti hanno riportato alcune lesioni e hanno dovuto, a loro volta, ricorrere alle cure mediche. "Sono orgogliosa della prontezza e della professionalità dimostrata dai miei collaboratori" ha commentato la comandante della polizia locale di Recanati, Gabriella Luconi, che ha lodato il coraggio degli uomini intervenuti in condizioni di evidente pericolo. "Sono profondamente turbato da questo increscioso episodio – ha aggiunto il sindaco Emanuele Pepa – che ha visto coinvolto un giovane in un momento di grave crisi personale. Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento agli agenti della polizia locale intervenuti: hanno dimostrato non solo un eccezionale coraggio e una straordinaria prontezza, ma anche una grande maestria professionale nel gestire la situazione. Il loro intervento risolutivo ha permesso di disarmare il giovane e di gestire l’evento con fermezza e lucidità, garantendo l’incolumità di tutti i presenti e dello stesso ragazzo in difficoltà. Questo è l’esempio lampante dell’alto senso del dovere e della professionalità con cui la nostra polizia locale opera quotidianamente per la sicurezza della nostra comunità".

Asterio Tubaldi