Giovane operaio condannato per sequestro di persona

Insulti e percosse continue. Una situazione che è peggiorata dopo aver saputo che la compagna aspettava un bimbo, al punto da minacciare di uccidere lei e la sua famiglia se non avesse abortito, piombando in casa dei suoceri e terrorizzando tutti. Per questo è stato condannato a cinque anni e otto mesi un operaio 27enne originario di Catania e residente a San Severino, accusato di maltrattamenti, sequestro di persona, lesioni e danneggiamenti. I fatti erano successi dal 2018 fino all’estate del 2020. La giovane compagna dell’operaio per anni aveva subito insulti e minacce di morte. Il ragazzo le impediva di uscire, di vedere altre persone, arrivando a chiuderla in una stanza, senza cellulare e documenti, per impedirle di liberarsi. Più volte le discussioni erano finite con schiaffi e percosse, anche quando lei gli aveva detto di essere incinta. Di fronte a questa notizia, il 27enne aveva iniziato a minacciare di ucciderla se lei non avesse abortito, altrimenti se la sarebbe presa con lei e anche con il piccolo. Spaventata, a luglio del 2020 la ragazza aveva deciso di interrompere quella convivenza e aveva trovato rifugio a casa dei genitori, in un altro paese della provincia. Ma purtroppo il compagno non le aveva dato tregua. Il 9 agosto era piombato in casa loro, dicendo di essere venuto ad ammazzare la ragazza se non fossero andati subito in ospedale, altrimenti avrebbe pensato lui a farla abortire con le sue mani e poi avrebbe ucciso anche i genitori di lei. Il pomeriggio, dopo aver preso accordi con il padre di lei per fargli riprendere gli effetti personali lasciati dalla figlia in casa dell’ex, l’operaio aveva seguito l’uomo in auto, aveva sfondato con un pugno un finestrino e poi aveva colpito lui alla tempia. Infine era tornato a casa dei suoceri, e con calci e pugni aveva tentato di sfondare la porta della stanza dove la ex compagna si era nascosta. Fino a quando non erano arrivati i carabinieri. A quel punto l’operaio era stato denunciato, e per lui erano arrivati divieto di avvicinamento alla giovane e ai suoi genitori, e il braccialetto elettronico per essere certi che rispettasse il provvedimento. In tribunale, la ragazza e la sua famiglia non si sono costituiti parti civili, ma hanno confermato tutte le accuse per l’imputato. Ieri, nell’ultima udienza, il pm Vincenzo Carusi ha chiesto la condanna del ragazzo.

L’avvocato difensore Alessandro Paciaroni ha sottolineato che non c’erano certificati medici per le lesioni subite dalle parti offese, e che ad eccezione dei familiari nessuno aveva confermato le violenze ai danni della giovane. Il collegio però ha ritenuto provate le accuse, e ha condannato l’operaio a cinque anni e otto mesi di reclusione. Lette le motivazioni della sentenza, la difesa potrà fare Appello.