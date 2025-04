Giovane operaio trovato a terra privo di sensi. Portato a Torrette per una ferita alla testa

Paura ieri per un operaio di 33 anni. Dipendente di una ditta abruzzese che trasporta metalli, con il camion si era recato in un’azienda di Treia, la Co.Fer.Metal Marche, per scaricare dei materiali ferrosi. In base alle ricostruzioni, il giovane, arrivato sul posto, è sceso e ha chiesto il permesso di scaricare; avuto l’ok, ha aperto i portelloni posteriori del camioncino per procedere con l’operazione. Era da solo. Quando un dipendente della ditta treiese è passato, l’ha trovato a terra supino, con la pancia in su e incosciente. Questi ha subito chiamato i soccorsi. Piano piano il 33enne si è ripreso, ma il personale medico del 118 ha allertato l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona; il giovane abruzzese aveva una ferita alla testa. La dinamica è da chiarire, l’operaio potrebbe aver battuto la testa sul portellone oppure essersi causato la lesione cadendo o inciampando. Nessuno ha assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast), che hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire la vicenda, e il 118. Il 33enne ha riportato un trauma cranico. Il 2025 purtroppo è iniziato male. A gennaio, in base ai dati forniti dalla Cisl, nelle Marche le denunce per infortuni sul lavoro sono state 1.174, 46 in più rispetto allo stesso mese del 2024, una crescita del 4,08%, tanto più preoccupante se si considera che a livello nazionale le denunce sono diminuite dello 0,87%.

l. g.