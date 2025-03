Giovane palpeggiata in strada. Indagini con la videosorveglianza

Palpeggiata lungo la strada da un uomo che non aveva mai visto prima, che prima la aggredisce e poi scappa via. È quanto ha denunciato ai carabinieri una donna di 27 anni, residente a Potenza Picena.

L’episodio, sul quale sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, sarebbe avvenuto l’altra sera a Porto Potenza. Erano circa le 22. La 27enne stava camminando lungo la strada quando, secondo quanto ha riferito lei stessa ai militari dell’Arma, sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che la avrebbe aggredita, toccandole le parti intime. Poi l’uomo sarebbe scappato via di corsa, facendo perdere le proprie tracce nel giro di pochi minuti.

È stata la giovane donna stessa a chiamare i carabinieri, per cjchiedere aiuto denunciare quanto le era accaduto poco prima. La 27enne era sotto choc, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche particolarmente gravi in seguito all’aggressione.

Ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione, chiamati ad accertare e a ricostruire quanto raccontato dalla giovane. Al vaglio dei militari ci sono i filmati delle telecamere della zona, che potrebbero avere immortalato elementi utili a ricostruire l’episodio, a chiarire con precisione quanto avvenuto e soprattutto a identificare l’aggressore. Potrebbero esserci anche dei testimoni di quanto avvenuto in strada, e anche sotto questo punto di vista i carabinieri stanno cercando di raccogliere tutti gli indizi utili. A quanto sembra, la giovane sarebbe stata sola al momento del fatto, ma non è da escludere che qualche passante possa aver notato la scena o i due protagonisti e possa aiutare a chiarire i fatti.

