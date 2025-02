Giovane papà accoltellato davanti al figlio. Scattano i domiciliari per il 63enne di Pieve Torina

Arresti domiciliari per Giancarlo Ricottini, il 63enne di Pieve Torina accusato di tentato omicidio. I carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione nei giorni scorsi alla misura emessa dal tribunale di Macerata nei confronti del 63enne.

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dopo l’accusa di aver aggredito una persona l’11 aprile dell’anno scorso: Ricottini avrebbe accoltellato con una pattada, un coltello sardo, un 46enne di Fiuminata che, con il figlio di 6 anni e un amico di 76, era andato ad addestrare in cani da caccia in un’area riservata proprio a questa attività, in località Fiume a Pieve Torina. Solo per miracolo la lama, lunga 9 centimetri, non aveva causato una lesione mortale al 46enne.

Nelle scorse settimane i carabinieri hanno però rilevato che il 63enne non avrebbe rispettato le restrizioni che gli erano state imposte, per questo lo hanno ulteriormente denunciato. E in seguito a queste segnalazioni il tribunale di Macerata ha deciso di disporre per lui una misura più rigida, appunto gli arresti domiciliari.

Per l’accusa di tentato omicidio del fiuminatese, Ricottini è stato già rinviato a giudizio: la prima udienza si terrà il 14 gennaio. L’imputato è difeso dagli avvocati Calogero Talluto e Margherita Turchetti. Il cacciatore aggredito è parte civile con l’avvocato Paolo Rossi.