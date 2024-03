Giovane papà racconta la malattia: "Mai arrendersi"

All’Ipsia "F.Corridoni" incontro con Alessandro Gattafoni (nella foto), un giovane padre affetto da fibrosi cistica, che ha saputo trasformare le avversità della malattia in una vera e propria sfida: dimostrare che nulla è impossibile quando anche l’ostacolo più insuperabile si affronta con determinazione e grinta. Alessandro decide di non lasciarsi sopraffare dallo stato di rassegnazione ma di lottare con tenacia e di affrontare imprese da vero "eroe", come la traversata dell’Adriatico in Kayak, per lasciare al figlio un chiaro messaggio: "La vita è lottare contro il mare". Un messaggio che arriva diretto anche al cuore degli studenti e delle studentesse dell’Ipsia, i quali hanno ascoltato la storia del giovane papà, sapientemente introdotta dal fisioterapista Andrea Foglia, il quale ha fatto un breve excursus anche della propria vita, per incitare a credere che con la determinazione i sogni possono diventare realtà. Poi è stato Alessandro a raccontarsi in modo visibilmente emozionato poiché, come lui stesso afferma, ogni volta che si affronta l’argomento della malattia è come se fosse sempre la prima volta.

d. p.