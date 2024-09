Giovane trovato senza vita in hotel, è giallo

Trovato senza vita nella camera di un hotel. È giallo sulle cause della morte. Sarebbe stato un malore fatale a uccidere Francesco Sicolo, civitanovese di 29 anni. La tragica scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30 in una camera dell’hotel Miramare, in viale Matteotti, a due passi da piazza XX Settembre. È lì che da un paio di giorni si trovava il ventinovenne, da solo. Non vedendolo scendere da un po’ di tempo, i dipendenti della struttura alberghiera hanno dato l’allarme. Dalla camera, infatti, non si sentiva alcun rumore. Hanno provato a bussare alla porta della stanza, ma dall’interno non rispondeva nessuno. Così hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Civitanova, guidata dal comandante Angelo Chiantese, e il personale medico e sanitario del 118. Quando carabinieri e soccorritori sono entrati in camera hanno trovato il giovane uomo riverso a terra, senza vita. Inutili purtroppo si sono rivelati i soccorsi. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Subito sono stati avvertiti i familiari del ventinovenne. La procura ha disposto l’autopsia sul cadavere di Francesco Sicolo, che ora si trova all’obitorio dell’ospedale di Civitanova. L’esame sarà eseguito nella tarda mattinata di domani, e servirà a chiarire che cosa abbia ucciso improvvisamente. Subito esclusa comunqque l’ipotesi della morte violenta.

I carabinieri della Compagnia di Civitanova, chiamati a fare luce sulla vicenda e a ricostruire le ultime ore di vita del giovane uomo, hanno effettuato il sopralluogo di rito nella camera d’albergo in centro che Sicolo, non si sa per quale motivo, occupava da solo da due giorni. Il ventinovenne, in passato, aveva avuto problemi con la giustizia e nei procedimenti a suo carico era stato difeso dall’avvocato Maria Cristina Tasselli, che ieri pomeriggio ha subito raggiunto il luogo dove è avvenuta la tragica scoperta. Attualmente Sicolo era in affidamento in prova ai servizi sociali, lavorava come panettiere e faceva anche volontariato. L’accaduto ha lasciato sconcertati i conoscenti, che non si aspettavano nulla del genere.