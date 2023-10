Giovani agricoltori, fondi dall’Europa

Offrire opportunità e strumenti per attrarre i giovani nel settore agricolo marchigiano e consentire di attuare idee imprenditoriali innovative, anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. È l’obiettivo del bando annuale 2023 "insediamento giovani agricoltori", previsto nel piano strategico della Pac (politica agricola comunitaria) 2023-2027, pubblicato dalla Regione. Fondi europei per lo sviluppo rurale volti a coinvolgere i giovani. Nella nostra provincia non sono pochi quelli che dopo il diploma o la laurea hanno scelto di vivere in campagna: qualcuno in continuità con l’impresa già avviata dai genitori, altri in rottura con il percorso di studi seguito. Scelte che l’Europa sostiene attraverso un premio in conto capitale e la possibilità di attivare contestualmente, da parte dello stesso richiedente, più interventi con scelta facoltativa tra diverse possibilità. In particolare, investimenti produttivi per la competitività delle aziende agricole; investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale; investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. Elemento fondamentale dell’insediamento è la realizzazione di un piano di sviluppo che garantisca una innovazione aziendale, sia essa tecnologica o meno, orientata alla competitività o alla tutela dell’ambiente o alla prevenzione o mitigazione dei cambiamenti climatici. I destinatari del bando sono giovani che, al momento di presentare la domanda di sostegno, non devono avere più di 40 anni e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda. Le domande possono essere presentate attraverso il portale Siar (Sistema informativo agricoltura regionale) Marche, da lunedì fino alle 13 del 31 gennaio 2024.