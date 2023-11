Giovani allievi in evidenza

La domenica mattina c’è "Aria di musica" a Camerino. Alle 11.30 prende il via una serie di incontri con giovani musicisti nell’Accademia della musica, organizzati dall’istituto "Nelio Biondi" con il patrocinio del Comune. "Aria di musica - spiega il direttore artistico, il maestro Vincenzo Correnti - è un progetto che vede coinvolti gli allievi dei corsi superiori. Uno spazio della durata di mezz’ora dove ogni allievo può presentare al pubblico un proprio repertorio. Un modo bello e culturalmente valido che è da stimolo anche per gli allievi più piccoli, che avranno modo di apprezzare e ascoltare i loro compagni". Domani si comincia con Simone Campagnola (jazz piano), con special guest Correnti al clarinetto. Il programma generale degli incontri, in continuo aggiornamento, si concluderà entro il mese di maggio.