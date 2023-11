Giovani atleti di karate sul podio

Giovanissimi atleti civitanovesi sul podio al ventesimo Campionato europeo di Karate Goyu-ryu. I tesserati della società Karate-kai di Civitanova sono tornati a casa con tre bronzi e un argento. Questi i risultati: Elena Accoramboni seconda classificata in "kumite team cadetti femminile", Marco Pasquali terzo classificato in "kumite team cadetti maschile", Diego Castignani e Alessandro Pompili terzi classificati in "kumite team minicadets maschile", Davide Accaramboni undicesimo classificato in "kumite kids (10-11) Maschile" -43Kg, Matteo Feliziani undicesimo classificato in "kumite minicadets (12-13) Maschile". Una bella soddisfazione per il presidente della società Umberto Tocchetto e i coach Massimo Castigani e Angela Malaccari. Alla competizione, svoltasi a Soumagne, in Belgio, hanno partecipato oltre novecento atleti provenienti da diciotto nazioni diverse.