Giovani dai 16 ai 21 anni al lavoro per il progetto estivo di cittadinanza attiva

Sono già al lavoro due squadre di giovani che hanno aderito al progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile "Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune", giunto alla quarta edizione, finanziato dalla Regione e coordinato da Csv Marche Ets. Sono giovani dai 16 ai 21 anni che per tutta la settimana lavoreranno a stretto contatto con i dipendenti comunali, seguiti da un tutor. Per loro inizialmente una capatina in falegnameria comunale dove gli operai fanno piccole riparazioni di arredi scolastici o urbani. "Orgogliosamente – commenta l’assessore ai servizi sociali Paola Nicolini – possiamo dire che ci sono state più domande dei posti disponibili e che abbiamo dovuto raddoppiare l’offerta di attività per poter accogliere tutte le iscrizioni. Ragazzi e ragazze apprenderanno competenze di tipo manuale e a fare il bene comune, secondo gli obiettivi del progetto della Regione Marche".

Al termine a ciascun partecipante verrà consegnato, a riconoscimento dell’impegno profuso, un "buono fatica" settimanale del valore di 50 euro (100 euro per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

Antonio Tubaldi